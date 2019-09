Momenti di terrore nel pomeriggio in piazza Moro in seguito a una rissa a bottigliate tra un barese e un migrante. La dinamica non è chiara, ma a quanto pare uno dei due avrebbe rubato il cellulare all’altro.

Scoperto il furto, la vittima avrebbe chiesto la restituzione del telefono. Dalle parole si è passati subito ai fatti, creando il panico tra le decine di persone presenti. I due si sono affrontati prendendosi a calci e pugni.

Come se non bastasse entrambi si sono lanciati bottiglie prese dai cassonetti dei rifiuti, lanciate tra la gente impaurita. Diversi i bambini presenti, messi in salvo nel gabbiotto dell’Amtab e sui bus. Il rumore delle bottiglie infrante è stato interrotto dalle urla di alcune mamme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per evitare che i due, identificati, potessero ammazzarsi. Cosa che sarebbe potuta succedere perché nessuno fino a quel momento ha avuto il coraggio di intromettersi.

L’ennesima rissa fa riesplodere il problema della scarsa sicurezza di piazza Moro, residenti e assidui frequentatori chiedono un presidio efficace per evitare che ci scappi il morto, magari tra chi ha l’unica colpa di essere passato nel posto sbagliato nel momento sbagliato.