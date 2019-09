Un’auto della Polizia si è schiantata contro un muro durante un inseguimento. I poliziotti erano alle costole di alcuni sospettati, ma per scansare una moto sono finiti fuori strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30.

Per fortuna alla fermata del bus, tra viale delle Regioni e via Molise, non c’era nessuno al momento dello schianto. I due poliziotti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, seppure le loro condizioni non sono preoccupanti.