Se ne va anche l’ultimo baluardo della resistenza barese, la Citroen Picasso celeste che stazionava da tempo immemorabile in via Garruba, non c’è più. Vogliamo ricordarla così, col parabrezza ricoperto dalle multe comminante nel corso dei mesi, e il pass per la ztl ormai scolorito, scaduto a marzo 2018.

Non sappiamo se sia stato il proprietario a spostarla, dopo averne letto sulle nostre pagine di cronaca, o se invece sia intervenuta la Polizia Locale, col carro attrezzi, e l’abbia rimossa. Certo è che al suo posto lascia un vuoto, prontamente colmato da quanti ogni giorno impazziscono per trovare parcheggio. Addio Picasso, insegna agli angeli dei motori come si fa l’indifferente quando passa il vigile.

