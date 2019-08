La Ford Fiesta condotta da Ada Lenoci, che viaggava in compagnia della figlia, per cause ancora in fase di accertamento è finita fuori strada. Per la mamma, monopolitana di 36 anni, non c’è stato niente da fare nonostante l’intevento dei sanitari del 118.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 113, che collega Monopoli ad Alberobello. L’auto è andata a finire rovinosamente in un terreno agricolo. La piccola che viaggiava con lei sembra non abbia riportato conseguenza.

I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita di Ada Lenoci, ma purtroppo la donna è morta non appena giunta in ospedale. Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri tre mezzi: un’Audi A4, una Peugeot e una Volkswagen Golf.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del turno D, guidati dal CSE Giuseppe Sonnante e un’altra squadra arrivata da Putignano del turno C. Rilievi affidati alla Polizia Locale di Monopoli. La provinciale è rimasta chiusa a lungo per consentire la rimozione di tutti i mezzi.



Fotografie vivilastrada.it

