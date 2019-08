Spaventoso incidente questa mattina all’angolo tra via Manzoni e via Dante, nel centro di Bari. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto sarebbe passato col semaforo rosso e avrebbe travolto il furgoncino di una pasticceria, andando poi a schiantarsi contro uno dei paletti dissuasori sul maciapiedi.

Nell’impatto, particolarmente violento, ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del furgoncino, sbalzato fuori del mezzo dal finestrino del passeggero anteriore.

Nello schianto sono stati danneggiati i cassonetti stradali dell’Amiu, lo stesso semaforo e la vetrata di un portone. Per fortuna in quel momento non c’erano passanti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

