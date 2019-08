Non c’è pace per via Colajanni, nel quartiere San Pasquale, vittima in questi giorni di ripetuti problemi alla condotta idrica dell’Aqp. L’ultimo episodio, almeno per ora, si è verificato questa mattina, dopo che il problema si è sperato fosse stato risolto più volte.

I guai sono iniziati domenica mattina alle 4; quando la perdita sembrava ormai a posto, il problema si è ripetuto nel pomeriggio, per poi ripresentarsi ieri, sempre nelle ore pomeridiane. L’acqua ha invaso la strada e i locali della attività commerciali, creando numerosi disagi.

Particolarmente colpiti il centro veterinario Einaudi, che ha dovuto sospendere le attività, l’associazione culturale Ansa e una scuola di ballo. Gli ambienti seminterrati sono stati invasi dall’acqua, riportando ingenti danni. I tecnici di Aqp sono dovuti tornare al lavoro anche questa mattina per riparare la perdita, stavolta si spera definitivamente.