L’isola ecologica vicino al mercato di viale Lazio al San Paolo non se la passa molto bene. Da quasi una settimana i quattro bidoni dell’immondizia sono ridotti male e la zona dedicata per gettare i rifiuti è in condizioni pietose. Oltre a parti rotte pare che qualcuno li abbia incendiati. Lo stato in cui si trovano ha portato alcuni residenti a non provare ad aprirli ma a lasciare i rifiuti al lato dei cassonetti.

print