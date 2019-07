Esattamente a cavallo della linea di mezzeria, la vettura dell’Amtab numero 3025 è “morta” così, al centro strada. A vedere le foto sembra un frame, un fermoimmagine estrapolato da un video, quasi che debba riprendere a camminare da un momento all’altro.

Invece niente, c’è voluto l’intervento del trattorino per rimorchiare l’ennesimo autobus guasto fino all’officina, dove qualcuno tra i meccanici cercherà di rimetterla in condizione di uscire, ammesso che sia possibile. In ogni caso, il guasto ha causato non pochi disagi alle auto, con via Melo a lungo praticamente bloccata.

