Attimi di terrore per il padre di un bambino di 5 anni a Casamassima. L’uomo ha dovuto sottrarre il figlio dalle grinfie di un presunto pedofilo di nazionalità indiana, R. K. di 34 anni, senza fissa dimora e notato da tempo in città.

L’indiano dopo aver seguito i due che si dirigevano verso l’auto in via don Minzoni, ha cercato di rapire il piccolo approfittandosene del finestrino aperto, mentre il padre si stava per accomodare al posto di guida. Il casamassimese però è riuscito a chiudere il finestrino e la serratura della macchina salvando il piccolo. L’indiano non si è dato per vinto e, dopo essersi buttato sul cofano, ha iniziato a colpire il parabrezza con i pugni.

Nonostante gli attimi di panico, l’uomo è riuscito a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, in servizio di pattugliamento, che sono riusciti a sventare il rapimento. Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle. Il 34enne è stato arrestato e adesso si trova presso la Casa Circondariale di Bari.