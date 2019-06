Paura questa mattina in via Bovio, a Bari, dove si sono vissuti momenti di grande apprensione a causa di un incendio scoppiato improvvisamente dentro un box. Voci non confermate parlano di qualcuno all’opera nei pressi di una bombola di gas, da cui avrebbe avuto origine il rogo per una perdita, ma si tratta di una ipotesi al momento non confermata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata a domare le fiamme alte. Per fortuna nessuno avrebbe riportato serie conseguenze.

Solo pochi giorni fa, nel quartiere San Pio, si è rischiato grosso a causa di un incendio divampato nella cucina di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Gregorio Ancona. L’inquilino, un uomo del ’56 che a detta dei vicini è un accumulatore seriale, quando si reso conto della vastità del rogo, si è lanciato dal balcone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Dodici famiglie sono state evacuate dallo stabile.