Notte di paura per i due giovani occupanti di una Fiat Punto Evo in transito sulla strada statale 16. All’altezza del distributore di carburanti Erg, in direzione nord, in prossimità di una curva, l’auto è stata tamponata da una Bmw.



La Fiat ha iniziato a sbandare e poi si è ribaltata rimandendo a centro strada. Gli occupanti, due giovani, sono riusciti a mettersi in salvo da soli, evitando anche di essere travolti dai mezzi che sopraggiungevano.

I feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico e al San Paolo dalle postazioni 118 Tribunale e Cto. Per il periodo necessario a prestare i soccorsi e liberarla dalle auto incidentate, la statale è stata chiusa e il traffico è stato dirottato contromano dallo svincolo dopo la stazione di servizio.

