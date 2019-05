Luridi colti sul fatto e multati, tre in un giorno solo, per aver lanciato un fazzoletto di carta dal finestrino. Cinquanta euro a testa e passa la paura, come si dice, anche se in realtà la speranza è che passi la voglia di sporcare Bari.

Gli agenti di Polizia Locale in borghese del gruppo anti degrado hanno sanzionato ieri tre persone che con molta noncuranza hanno gettato dall’auto come se niente fosse un fazzoletto, gesto che molti considerano di poco conto, ma che in realtà è segno di grande inciviltà.

A rendere nota la notizia, con tanto di foto del verbale, è lo stesso sindaco di Bari, Antonio Decaro. L’invito ai trasgressori, e a tutti i possibili emuli, è quello di avere più a cuore la propria città o almeno il portafogli.

