Un venditore 60enne di Triggiano è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Di Venere al termine di un acceso diverbio con un acquirente, che ha fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo non aveva consentito al compratore di aprire il pacco contenente l’oggetto al centro della tratttiva. Il cliente, stizzito, avrebbe tolto violentemente la scatola di mano all’ambulante, che ha rimediato la contusione a un dito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Il fatto di cronaca, appreso direttamente sul posto, ha permesso di fare il punto sulle sorti del mercatino delle pulci di Puglia, che si tiene la domenica su un suolo privato a Sannicandro di Bari, all’inersezione con la provinciale che conduce ad Acquaviva delle Finti.

Il primo cittadino di Sannicandro ha confermato l’avvio delle procedure per la revoca dell’autorizzazione al mercato in quell’area. Gli interessati hanno risposto alle contestazioni, ma pare proprio che ormai la strada sia segnata. Troppi problemi legati alla sicurezza stradale, per via dei parcheggi selvaggi nella zona della rotatoria e più in generale nell’area circostante a quella del mercato.

Ma c’è un altro aspetto non trascurabile. Secondo quanto ci è stato riferito, tra le bancarelle non di rado girerebbe merce rubata. Le due condizioni avrebbero dunque decretato la fine del mercato nella modalità e nel posto in cui è stato organizzato finora.

1 di 2