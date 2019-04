Nella tarda mattinata di ieri, in ossequio al provvedimento del GIP del Tribunale di Bari hanno avuto inizio le operazioni di smantellamento dell’abuso edilizio in via Gugliemo Appulo, già sottoposto a sequestro penale in seguito al blitz messo a segno, meno di un mese fa, dagli agenti della Polizia Locale.

La vicenda ha riguardato un opera edile, completa di copertura in legno, tramezzi e mura di tompagno, realizzata senza le prescritte autorizzazioni su un lastrico solare di un immobile di proprietà dell’Arca Puglia (ex Istituto Autonomo Case Popolari), i lavori di demolizione proseguiranno fino a lunedì.

