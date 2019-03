C’è chi giura di aver visto le stesse tre persone scappare da due strade differenti, ma era troppo buio per poter riconoscere segni particolari utili alla cattura.

La notte scorsa ignoti hanno messo a ferro e fuoco il quartiere Spirito Santo, a Palo del Colle, incendiando quattro auto. Non è il primo episodio del genere dall’inizio dell’anno, così come continuano i furti.

Via Sicilia, via Nunziante e via don Donato Birardi, tanto per citare le ultime strade teatro dei falò a quattro ruote. Qualcuno si diverte a dare fuoco alle macchina, senza un apparente criterio. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

Stanotte, intorno alla 1.30 due auto sono andate distrutte in via Nunziante, nei pressi dei civici 87 – 91. In via Sicilia, invece, nei pressi dei civici 7 – 9, sono state date alle fiamme altre due auto, che solo il tempestivo intervento con l’estintore di uno dei proprietari ha parzialmente salvato. Sempre in via Sicilia, nei pressi del civico 3, il 15 febbraio è andata a fuoco un Ford. In quel caso alcuni testimoni videro tre persone in fuga. A gennaio, invece, in via Sicilia, nei pressi del civico 1, fu data alle fiamme un’Alfa Giulietta (Incendio ripreso nella seconda parte del video allegato, che riprende anche i due roghi di via Nunziante della notte scorsa).

