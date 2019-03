Questa notte, intorno alle 3, un tir si è schiantato contro un new jersey sulla statale 100 all’ingresso di Bari, in prossimità dello svincolo della statale 16.

Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente. Per fortuna l’autista non ha riportato ferite gravi nonostante l’impatto. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che ha chiuso parte della strada per colpa della fuoriuscita di gasolio dal tir.

A causa dell’incidente anche questa mattina si registrano disagi sulla statale 100. Gli automobilisti in entrata a Bari sono rimasti incolonnati per 45 minuti dall’uscita di Capurso verso il Capoluogo.

