A giudicare dalle immagini l’impatto deve essere stato molto violento, per fortuna pare senza conseguenze fisiche importanti per le persone coinvolte. Quest’oggi in via Jacini a Bari, una Citroen C3 celeste e una Volkswagen Golf grigia si sono scontrate in corrispondenza dell’incrocio con via della Resistenza. Nell’urto la piccola auto francese è finita contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, per nessuno tra i passeggeri è stato necessario il trasporto in ospedale, dunque tutto si sarebbe limitato a un grosso spavento e ai danni seri riportati dai due veicoli. Spetterà ora alla Forze dell’Ordine ricostruire l’accaduto, dai primi rilievi pare che una delle due macchina sia passata con il semaforo rosso, ma nessuna ipotesi è al momento esclusa.

