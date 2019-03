Incidente sulla strada statale 96 ad Altamura, direzione Bari. Nello scontro di ieri sera sono rimaste coinvolte quattro macchine, una delle quali, forse per l’alta velocità, si è cappottata.

Le dinamiche non sono ancora chiare e non è stato ancora accertato se ci siano feriti. A causa dell’incidente il secondo semaforo presente sulla via per raggiungere il capoluogo è stato distrutto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

