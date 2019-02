Buone notizie per Nicola, il tifoso del Bari che domenica scorsa è precipitato dagli spalti mentre esultava per il gol della sua squadra del cuore. Proprio in queste ore, infatti, dalla terapia intensiva dove è stato ricoverato, sta tornado in ambulanza a Bari, dove sarà ricoverato in Ortopedia al Policlinico.

Secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto, oltre alla frattura della vertebra, dagli accertamenti eseguiti Nicola non avrebbe riportato fortunatamente danni irreparabili, con all’orizzonte una completa guarigione, ovviamente previa un importante periodo di cura per recuperare dalla caduta.