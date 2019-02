Ieri a Bitonto la Polizia di Stato ha tratto in arresto Leonardo Naglieri, 49enne con precedenti, colto nella flagranza del reato di furto di un’autovettura e violazione della misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno.

Nell’occasione, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Bitonto, nel corso di specifiche attività volte a contrastare il fenomeno del furto degli autoveicoli, lo hanno individuato alle prime ore del mattino, e per questo hanno deciso di monitorarlo; è iniziato così un lungo pedinamento, durante il quale gli agenti hanno visto il 49enne, giunto a Bari, con grande abilità e disinvoltura è riuscito in pochi attimi a rubare un’auto parcheggiata per strada. Inseguito dai poliziotti, Naglieri è stato arrestato. La perquisizione personale che ne è seguita ha consentito di rinvenire alcuni strumenti da scasso.

Su tali premesse sono state subito eseguite delle perquisizioni in alcuni locali in uso all’arrestato, dove è stata individuata una vera e propria base logistica per la commissione dei furti,con il ritrovamento di numerosissime centraline, estrattori e dispositivi che consentivano di bypassare gli odierni sistemi elettronici antifurto. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.