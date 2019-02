Nella mattinata di sabato 23 febbraio, a Bari nel quartiere Ceglie del Campo, la Polizia di Stato ed i Carabinieri hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di M.D. 35enne, F.G. 25enne e M.V. 19enne, contigui al sodalizio di tipo mafioso denominato clan Di Cosola, ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata continuata ai danni di due imprenditori locali, titolari di una nota discoteca barese.

Il provvedimento è scaturito dalle risultanze di attività investigative parallele, avviate in tempi diversi dalla Squadra Mobile della Questura di Bari e dalla Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo e coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia.

La Squadra Mobile aveva in corso un’attività investigativa sui destinatari dell’odierna misura cautelare, finalizzata a ricostruirne le responsabilità in ordine all’attività estorsiva posta in essere nei confronti dei gestori del suddetto locale da ballo.

A seguito dei contrasti tra gli indagati per la gestione dell’affare illecito, il 7 febbraio scorso, in Ceglie del Campo, si è verificato un’accesa discussione tra i predetti e il 32enne D.C.V. , il quale esplodeva alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della loro autovettura. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, i quali oltre a ricostruire le dinamiche dell’azione di fuoco, acquisivano ulteriori preziosi elementi probatori che andavano a corroborare pienamente, il già concreto quadro indiziario ricostruito dalla Squadra Mobile in relazione alla citata vicenda estorsiva.

Nella circostanza, i militari traevano in arresto D.C.V. in quanto trovato in possesso della pistola marca Browning calibro 7,65 con caricatore contenente 9 cartucce con la quale aveva eseguito l’azione di fuoco. La pistola, sottoposta a sequestro, è risultata provento di un furto in abitazione avvenuto a Bari nel 2011.