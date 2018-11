“Le norme dell’efficientamento hanno imposto l’utilizzo dei Led, quindi abbiamo dovuto sostituire le lampade a neon da 150 euro con quelle più costose”. Queste le parole del Direttore del dipartimento lavori pubblici, Barbara Valenzano, intervenuta ieri a ‘Non è l’Arena’ per dare spiegazioni sul caso plafoniere.

Giletti ha cercato di far luce sul mistero della lampada dimmerabile, una plafoniera a incasso, prodotta dall’azienda svizzera Regent Illuminazione che costa 637 euro. Ne sono state ordinate 1.637, per un valore complessivo che supera il milione di euro.

“Quest’estate i magistrati hanno lavorato in una tendopoli – ha ribattuto il conduttore – oggi spendiamo più di 600 euro per una lampada, sebbene esistano modelli simili a soli 32”. Un elemento d’arredo che offrirà senza dubbio un tocco di classe agli uffici del nuovo consiglio regionale di via Gentile, pur eleggendosi a simbolo dello spreco.

‘Tanto spendi, tanto mangi’, sarà stato questo detto a giustificare l’acquisto. Tuttavia restano aperti non pochi interrogativi, perché è difficile immaginare che tra una lampada di 32 e una di più di 600 euro non ci fosse un ampio ventaglio di scelta. In fondo si tratta sempre dell’antica questione della coperta troppo corta: se la tiro verso il viso lascio scoperti i piedi, viceversa rimane fuori la testa. Se non si spreca in energia, lo si fa in plafoniere.