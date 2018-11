Bari si appresta a ospitare le riprese del film “Passeggeri notturni”, con la regia di Riccardo Grandi, per agevolare la produzione, su richiesta di Anele srl, sono dunque state disposte alcune limitazioni alla circolazione.

Il giorno 5 novembre 2018:

– dalle ore 00.01 alle ore 20.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulla via Celentano, ambo i lati, tratto compreso tra via De Giosa e via Abbrescia;

– dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulla via Celentano, tratto compreso tra via De Giosa e via Abbrescia;

– dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, si autorizza, in deroga, la sosta di n. 1 mezzo tecnico sulla piazza Gramsci, lato giardini Baden Powell, tratto in prossimità della via Matteotti

Dalle ore 00.01 del giorno 7 novembre 2018 dalle ore 24.00 del giorno 8 novembre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione su corso Sonnino, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra il civ. 62 ed il civ. 56.

Il giorno 7 novembre 2018 , dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulla via Dalmazia, ambo i lati, tratto compreso tra via Egnatia e via Matteotti.

Il giorno 8 novembre 2018 , dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulla via Dalmazia, ambo i lati, tratto compreso tra via Egnatia e via Matteotti

Il giorno 9 novembre 2018:

– dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulla via Giandomenico Petroni, lato destro nel senso di marcia del tratto compreso tra il civ. 2/a e c.so Sonnino;

– dalle ore 00.01 alle ore 20.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulle seguenti strade e piazze:

a) corso Sonnino:

– tratto compreso tra via Cattaro e via Spalato, lato numerazione civica pari

– tratto compreso tra via Pisani e via Positano, lato numerazione civica dispari

b) via Cattaro, ambo i lati, tratto compreso tra via Dalmazia e c.so Sonnino.

Il giorno 10 novembre 2018 , dalle ore 00.01 alle ore 18.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulla via Crisanzio, ambo i lati, tratto compreso tra piazza Umberto I e via Suppa.

Dalle ore 8.00 del giorno 5 novembre 2018 alle ore 20.00 del giorno 10 novembre 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Anela srl, con portata superiore a 3,5 t.