Le forti raffiche di vento che hanno colpito la Puglia in queste ultime ore hanno creato diversi disagi in tutto il territorio. Tra alberi, pali della luce e cartelloni pubblicitari, ieri ad Altamura i cittadini, intorno alle 18:30, hanno visto volare la ringhiera di un balcone in via Garibaldi.

Il vento l’ha completamente sradicata creando panico tra i residenti della via che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto a bloccare la via, per evitare il passaggio di pedoni e macchine, e hanno contattato il proprietario dell’immobile. Questi, visto il pericolo, ha chiamato una ditta privata che ha divelto completamente la ringhiera.