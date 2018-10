Allarme rosso per le palme dei giardini della muraglia. Dopo le prime 3 piante già tagliate nei mesi scorsi, oggi almeno altri 4 arbusti sembrano seriamente compromessi o danneggiati. Il timore è che anche queste palme possano essere vittima del famigerato punteruolo rosso.

“Lunedì provvederò a porre tutti gli interrogativi alla Dirigente Comunale – attacca il consigliere comunale Giuseppe Carrieri – Bari non può più permettersi di perdere altri alberi ad alto fusto. Dopo gli espianti e abbattimenti di via Sparano, via Caldarola, Via Amendola e i giardini Isabella d’Aragona è inaccettabile che la Città sia privata di altro verde monumentale”.