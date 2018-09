Un 26enne di Modugno è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Bari, su su via Napoli. La Fiat Panda sulla quale viaggiava è andata a scontrarsi contro un muro e si è ribaltata. Per il giovane, solo nell’utilitaria, non c’è stato scampo. Vano l’intervento dei soccorritori del 118.

Il tremendo schianto è avvenuto al quartiere San Girolamo, dopo il semaforo che consente l’immissione sulla tangenziale.

