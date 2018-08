Ieri sera e stamattina due zingari avrebbero tentato di rapire due bambini. La segnalazione, che ha il sapore della bufala, gira in rete alla velocità della luce mentre mamme e papà lanciano i loro anatemi e avvertimenti su Facebook.

La zona dove sarebbe avvenuto il misfatto è il mercato coperto del quartiere San Paolo, vicino alla ex caserma dei Carabinieri, in via Lazio. Proprio i militari, da noi interpellati, non hanno ricevuto nessuna formale denuncia sul presunto tentativo di rapimento.

Al momento anche la Polizia ignora l’accaduto. Eppure si racconta di come sorpresi nell’atto, almeno uno dei due “zingari” sarebbe stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di ragazzi allarmati dalla urla della mamma.

Per ulteriore verifica abbiamo provato a chiedere informazioni al titolo del Tabacchi vicino al quale sarebbe accaduto l’episodio. Il commerciante, pure lui allarmato da quello che ha letto su Facebook, aveva già visionato le telecamere del circuito di video sorveglianza, senza tuttavia rilevare tentativi di rapimento né il successivo pestaggio.

Nel caso di ennesima invenzione, si tratterebbe di uno degli scherzi di peggior gusto denunciato negli ultimi anni. Fosse invece vero quanto raccontato, ci chiediamo perché i protagonisti della vicenda, a vario titolo, non abbiano sentito la necessità di sporgere denuncia.