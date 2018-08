Sbarre del passaggio a livello aperte mentre transita il treno. È successo ieri pomeriggio tra Valenzano e Ceglie del Campo sotto gli occhi stupiti, ma soprattutto increduli, di tanti automobilisti fermi in coda.

In altre occasioni come questa l’azienda aveva risposto che si trattava di marcia a vista e che quindi non ci sarebbe stato nessun pericolo. Ma dal video girato da un’automobilista si vede chiaramente che le sbarre incominciano ad abbassarsi quando il treno è ormai in transito.

Secondo il racconto di una testimone il macchinista è riuscito a evitare la strage grazie ad una brusca frenata, sintomo del fatto che non stava marciando a vista. Quindi in base a quanto raccontato e al video c’è bisogno di fare chiarezza per evitare che questi simili episodi possano ripetersi.

Di seguito la dichiarazione della testimone:

Nell’arco di pochi mesi ho assistito, mio malgrado, al medesimo, increscioso episodio (e voglio essere garbata) che vede “protagoniste” le ferrovie Sud-Est di Bari.

Indifferenti alle drammatiche vicende, anche recenti, che rendono la superficialità e la distrazione dell’uomo la principale causa di vere e proprie stragi, e noncuranti delle numerose segnalazioni già effettuate alle forze dell’ordine, il personale preposto alla gestione dei transiti ferroviari insiste, anche con una certa ostinazione, nel lasciare i passaggi a livello aperti, con automobili che transitano in entrambi i sensi di marcia e il treno che, vecchio rottame rumoroso e stanco, procede la sua corsa a velocità sostenuta.

È quanto accaduto oggi, di nuovo, sul passaggio a livello tra Valenzano e Ceglie del Campo che per poco, grazie al tempismo del macchinista, non si è reso teatro dell’ennesimo dramma su cui piangere. Dopo una discreta segnalazione, la prima volta ho taciuto. Ma io sto zitta una volta, mai la seconda.