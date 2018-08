Serata movimentata quella di ieri in piazza Umberto, a Bari, e solo la risolutezza di una donna ha evitato che si consumasse l’ennesima violenza. Erano passate le 21:30 quando la signora in questione, che se ne stava tranquillamente seduta a una panchina per fatti suoi, è diventata suo malgrado oggetto delle attenzioni, diciamo così, di un migrante, incurante dei passanti che ci hanno riferito l’accaduto.

L’uomo, non sappiamo se perché in preda ai fumi dell’alcol, di qualche sostanza stupefacente o perché ha solo perso la testa, si è messo a molestarla insistentemente, tanto rimanere solo con le mutande addosso.

La donna, per niente intenzionata a subire la violenza, ha reagito, si è messa a gridare contro l’aggressore con tutto il fiato in gola che aveva e gli si è avventata contro, riuscendo a metterlo in fuga, sotto gli occhi attoniti dei passanti che l’hanno vista corrergli dietro mentre chiamavano i Carabinieri.

La signora è stata ascoltata dai militari di una prima Gazzella, mentre una seconda si è messa sulle tracce del migrante, che però è riuscito a far perdere le sue tracce nonostante la presenza del presidio fisso dell’Esercito.