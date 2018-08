Lunedì 3 settembre nell’ufficio in via Fiume a Santo Spirito, l’assessorato all’Ambiente e Amiu Puglia inzieranno la distribuzione delle buste per il conferimento della plastica e del materiale organico ai residenti del Municipio 5 che abitano oltre la ferrovia. Inoltre dal 17 settembre, sarà aperto un nuovo punto per la distribuzione dei kit di buste per i residenti dei quartieri Palese Macchie, Catino e San Pio.

Prosegue intanto il lavoro di distribuzione delle buste in altre aree. Sono stati consegnati 1870 kit ai residenti di Santo Spirito su un totale di 3761 utenze e 1267 kit ai residenti di Palese, nel territorio compreso tra il mare e la ferrovia, su un totale di 3528.

“Assieme ad Amiu abbiamo organizzato l’apertura di un nuovo ufficio per favorire i residenti e – commenta l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli – e abbiamo incrementato le azioni per andare incontro alle esigenze di quanti ci hanno chiesto le buste per la raccolta. Purtroppo abbiamo registrato che meno della metà dei residenti ha ritirato i kit. Per questo invito i cittadini interessati a prendere quanto necessario per effettuare correttamente la raccolta porta a porta e continuare il percorso virtuoso intrapreso più di un anno fa in un territorio in cui stiamo ottenendo, tutti insieme, grandi risultati”.

“Abbiamo programmato e organizzato – ha dichiarato il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella – un servizio di distribuzione delle buste per la raccolta della plastica e dell’organico per consentire a tutti di avere un luogo facilmente raggiungibile. Cerchiamo sempre di venire incontro alle esigenze dei cittadini, tenendo sotto controllo i costi”.