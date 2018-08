Black out mette a rischio la vita di un malato di Sla. È successo ieri al quartiere San Paolo, precisamente in via Perugia: soltanto dopo alcune ore di attesa, diverse chiamate e l’intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è tornata alla normalità.

La corrente è mancata a partire dalle 18.30 in un’ampia zona che, oltre a via Perugia, comprendeva anche via Abruzzo e via Umbria. Immediate le chiamate al Sen (Servizio Elettrico Nazionale) per segnalare il guasto: dopo lunghe attese e un rimbalzo di competenza fra alcuni operatori, il tecnico è arrivato verso le 20.

Intanto la famiglia ha allertato anche 115 e 118: in particolare i Vigili del Fuoco, in partenza dalla zona Fiera, sono intervenuti per assicurare soccorso con il loro gruppo elettrogeno elettricità in caso di ulteriore ritardo. L’uomo, infatti, essendo malato di Sla è dipendente da ventilatore polmonare e altri presidi che necessitano di elettricità.

Fortunatamente, la corrente è tornata a partire dalle 21, seppur a singhiozzo (un’altra interruzione si è verificata dalle 3.30 alle 4.20 ma senza conseguenze). Il paziente ha quindi potuto godere di un’assistenza ventilatoria stabile oltre che di una temperatura casalinga più idonea alle sue condizioni.