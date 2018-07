Drammatico incidente sulla strada che collega Gravina a Matera. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza dello svincolo per Picciano. Ad avere la peggio sono stati marito e moglie, originari di Gravina, probabilmente diretti in vacanza.

Grave il conducente del pick-up che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per impattare contro l’auto che procedeva in senso opposto. Sul luogo dell’incidente è giunta la postazione del 118 di Gravina. Gli operatori del servizio di emergenza urgenza non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei coniugi, di 69 e 66 anni.

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 19.40. Sul posto sono giunti anche la Polizia, Carabinieri, un’ambulanza arrivata dalla Basilicata e i Vigili del Fuoco, intervenuti anche con un elicottero. Il mezzo è atterrato a pochi metri dal luogo dello schianto. Il 31enne alla guida del pick-up, di Melfi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale della Murgia. Non sarebbe in pericolo di vita.

