Diverse siringhe abbandonate, ma soprattutto usate, fra marciapiede e asfalto in via Dante, ad angolo con via Indipendenza. La macabra scoperta è di un cittadino del quartiere Libertà che ha realizzato il video.

Nonostante le numerose segnalazioni, però, al momento le siringhe sono ancora in quel punto: “Le abbiamo spostate dal marciapiede per evitare che entrassero a contatto con i nostri cani – attacca un residente – e che succede si per sbaglio si punge un bambino? È evidente che siano state usate da tossicodipendenti”.