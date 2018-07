Ha sottratto dei capi di abbigliamento e poi si è dato alla fuga il ladro ritenuto responsabile di “furto aggravato” e denunciato a piede libero dalla Polizia Locale di Bari. Il malvivente, un giovane di nazionalità georgiana, ieri pomeriggio si è recato in un negozio di abbigliamento di via Sparano trafugando 4 polo dal valore complessivo di circa 250 euro e guadagnando velocemente l’uscita.

Scoperto dalla titolare dell’attività, il giovane ha tentato la fuga, che però è durata poco grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale di Bari. Gli agenti, di passaggio in zona, alla richiesta di intervento di alcuni passanti, si sono immediatamente posti all’inseguimento del soggetto autore del furto, intercettato in prossimità dell’incrocio tra via Principe Amedeo e via De Rossi.

Prontamente bloccato, è stato condotto negli uffici del Comando, per ulteriori accertamenti e per le formalità di rito, e dove la vittima titolare dell’esercizio commerciale ha riconosciuto la merce appartenente alla propria attività.