Perde il controllo dell’auto, una Fiat Multipla, e dopo una carambola finisce sottosopra sulla statale 96. L’incidente è avvenuto in direzione Bari, poco prima di Toritto, nel punto in cui inizia lo spartitraffico in cemento. L’auto avrebbe urtato il camion della nettezza urbana che lo precedeva.

L’uomo, in evidente stato di ebrezza, è stato soccorso da alcuni operatori del 118 smontanti dal turno di lavoro nelle postazioni di Altamura e Gravina. Si tratta dei medici Francesco Papappicco e Annarita Lasorella, degli autisti-soccorritori Antonello Ressa e Davide Abbaticchio e del soccorritore Gianni Tricarico.

Il personale del servizio di emergenza-urgenza era diretto alle proprie abitazioni a bordo delle auto personali. Con le attrezzature a disposizione sono riusciti a mettere in sicurezza il paziente in attesa che arrivasse l’ambulanza della postazione di Grumo. Medici ed autisti si sono occupati anche di regolare il traffico in attesa dell’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco.

