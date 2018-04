“Notizie infondate”. Sul caso delle indagini su presunti reati ai danni alla Pubblica Amministrazione per la costruzione della rotatoria nei pressi di un supermercato in via Mottola, arriva la secca smentita del consigliere comunale di Noci, Fortunato Mezzapesa. Nel nostro articolo, infatti, avevamo segnalato come gli organi inquirenti avrebbero effettuato alcune perquisizioni alle persone coinvolte nella vicenda fra cui anche l’ingegnere Mezzapesa.

Lo stesso Mezzapesa, per conto del suo avvocato Francesco Massimiliano Triggiani, ci fa sapere che “la notizia circa presunte indagini preliminari espletate dalle Forze dell’Ordine è del tutto priva di fondamento. Infondata, d’altronde, è anche l’informazione relativa ad eventuali ripercussioni giudiziarie circa un presunto abuso edilizio perché su un terreno di sua proprietà stava costruendo alcuni appartamenti in via Rimenbranza”.

In merito alla costruzione della rotatoria su via Mottola, il consigliere comunale invita a prendere visione di quanto disposto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: “Tralasciando l’esplicita ed ingiustificata attribuzione al mio assistito della paternità di una operazione (la costruzione della rotatoria) di esclusiva competenza comunale, si precisa comunque che le disposizioni riportate nel predetto decreto attestano la regolarità della procedura autorizzativa posta in essere dall’Amministrazione comunale di Noci”.

“I continui attacchi all’ingegnere Mezzapesa sono intollerabili – ha sottolineato l’avvocato Francesco Massimiliano Triggiani – soprattutto in questo momento di campagna elettorale. Per questo tuteleremo ogni eventuale notizia infondata in tutte le sedi opportune”.