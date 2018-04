La Palazzina al civico numero 1 di via Agrigento sarà ristrutturata. La notizia, accolto come un miracolo dagli inquilini, arriva dopo il nostro intervento che ha documentato la disastrosa situazione in cui versa la struttura in cui vivono 8 famiglie.

L’intero palazzo cade letteralmente a pezzi con muffa, ferri delle colonne a vista, niente riscaldamento e muri che si sbriciolano. Il caso aveva attirato anche l’attenzione del consigliere comunale Giuseppe Carrieri che aveva parlato di “vergogna” auspicando un immediato intervento.

L’Arca ha effettuato un primo sopralluogo e fra pochi giorni partirà la gara d’appalto per scegliere l’impresa che effettuerà i lavori di manutenzione. La felicità degli inquilini si scontra, però, col timore dei tempi lunghi della burocrazia: “Aspettiamo e speriamo che intervengano subito”.