Un’altra rapina a Carbonara. A meno di una settimana dal colpo al Famila in via Rosario Livatino, un altro supermercato è finito nel mirino dei banditi: si tratta del “Primo Risparmio” in Via Vittorio Veneto.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo, col volto coperto da un passamontagna e armato di coltello, ha fatto irruzione nell’attività commerciale minacciando una cassiera e facendosi consegnare parte dell’incasso per poi fuggire.

L’episodio è avvenuto in tarda mattinata: il supermercato era piuttosto affollato ma per fortuna non ci sono stati feriti. Sull’episodio adesso indagano i Carabinieri