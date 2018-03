Nell’imminenza della Festività Pasquali e del conseguente aumento di acquisti e consumi, al fine di assicurare alla cittadinanza un adeguati livello di sicurezza, il Comando Provinciale di Bari ha intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, tanto nel centro urbano, maggiormente interessato dal flusso di visitatori, che nelle periferie cittadine.

In via Piave è stato arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 29enne, detenuto agli arresti domiciliari, poiché, nel corso di una perquisizione, veniva trovato in possesso gr 34 di “marijuana” e gr 3 di “hashish”, nonché materiale atto confezionamento ed un telefono cellulare.

In via Crollalanza, è stato arrestato un 35enne di origine somala, residente a Bari, sorpreso a spacciare un grammo di marijuana a tre giovanissimi, residenti in provincia. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire altri 7 grammi di marijuana suddivisi in dosi. L’extracomunitario è finito agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre i tre giovani acquirenti sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Ieri sera alle 21 in via Argiro sono stati arrestati due 21enni di Bari, sorpresi mentre cedevano ad un coetaneo un grammo di marijuana in cambio di 10,00 euro. La successiva perquisizione eseguita a carico di entrambi consentiva di rinvenire, rispettivamente, 11 grammi di marijuana, suddivisa in 10 dosi e 7 grammi di hashish, oltre a 290,00 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio. Gli arrestati, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.