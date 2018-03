Cala la percentuale di votanti a Bari e in Puglia. Quando alle 23 si completano le operazioni di voto e si chiudono i seggi, i dati definitivi parlano di una affluenza al 68,3% per Bari città, in calo rispetto alle ultime consultazioni (69,9%), al 70,1% per l’area metropolitana (era al 71,3%) e al 69% per la Puglia (era al 69,9%).

In provincia I comuni dove si è votato di più sono Poggiorsini (90%) Locorotondo (76,7%) e Santeramo (76,3%). Le urne meno affollate, invece, sono state quelle di Molfetta (61,3%) Mola (63,5%) e Casamassima (66,7%).

Le province dove si è votato di più sono quelle di Bari e Lecce, entrambe poco sopra il 70% e le uniche a superare quella soglia. Nella speciale classifica dell’affluenza tutta pugliese seguono appaiate Bat e Brindisi, entrambe al 68,8% e poi Taranto con il 67,7%. Fanalino di coda la provincia di Foggia con il 66,5%.

Puglia Il dato definitivo dell’affluenza in Puglia (68,9%) già sotto il dato delle ultime consultazioni, è inferiore di circa 4 punti rispetto a quello nazionale che si è attestato intorno al 73%. La Puglia è quindi fra le cinque Regioni dove si è votato di meno, condividendo questo triste primato insieme al resto del sud peninsulare e insulare.

Peggio infatti fanno soltanto Sicilia, fanalino di coda con 62,7%, Calabria (63,6%), Sardegna (65,4%) e Campania (68,1%). Maggiore affluenza è stata registrata anche nella vicina Basilicata (71%) e in Molise (71,6%).

Per tutto l’arco della giornata si sono registrate lunghe code a tutti i seggi, in città come in provincia, dovute sia alla buona affluenza ma soprattutto alla novità del tagliando antifrode che ha fortemente rallentato le procedure burocratiche. Non si sono comunque registrati particolari problemi negli oltre 4mila seggi pugliesi.

Proprio per velocizzare le operazioni, il ministero dell’Interno ha emanato una circolare in cui autorizza anche i vicepresidenti di seggio a occuparsi del nuovo tagliando. Ma i ritardi non sono finiti qui: si prevedono comunque tempi lunghi anche per lo spoglio che quasi ovunque potrebbe partire non prima di mezzanotte.