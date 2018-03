Meno di 24 ore dopo la rapina al supermercato Simply, in via Quasimodo, è stato visitato anche l’Alter Discount, in via Libertà, sempre a Casamassima. Ad agire anche in questo caso un rapinatore solitario, armato di pistola giocattolo e con il volto travisato da uno scaldacollo e un cappellino.

L’assalto è avvenuto intorno alle 11.30, quando il supermercato era affollato. Nessuno è rimasto ferito. Il rapinatore ha arraffato le poche centinaia di euro contenute nel registratore di cassa e si è dileguato a piedi.

I Carabinieri hanno acquisito le riprese di alcune telecamere.