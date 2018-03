Un uomo di 27 anni, disoccupato, si è arrampicato questa mattina su un traliccio nei pressi della stazione della metro in zona “Cecilia”, al confine tra i Comuni di Bari e Modugno. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, ci sarebbe una lite in famiglia dovuta proprio alla mancanza di lavoro. L’uomo è rimasto in bilico per almeno due ore, prima di desistere dai sui propositi, grazie alla mediazione dei militari, giunti sul posto appena avuta la notizia.

1 di 3