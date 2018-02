È stata rinviata al prossimo 27 aprile l’udienza del processo nei confronti della 40enne brindisina Paola Catanzaro, nota all’epoca – prima dell’intervento di cambio di sesso – come “Paolo il mistico”. Nel processo che si sta celebrando dinanzi al Tribunale Monocratico di Bari l’imputato risponde di truffa aggravata per aver raggirato una donna facendole pagare 150mila euro in quattro anni per garantire il Paradiso al padre malato.

Il denaro, stando alla denuncia della presunta vittima e agli accertamenti della Procura di Bari, sarebbe servito per distribuire croci sacre in giro per il mondo al costo di 2mila euro ognuna. L’imputata la scorsa settimana è stata arrestata su disposizione della magistratura brindisina per fatti simili commessi a danno di altre persone e per oggi era fissata l’udienza al Tribunale del Riesame di Lecce per la revoca del carcere chiesto dalla difesa. Per questa ragione il processo barese è slittato e nella prossima udienza sarà sentita in aula la presunta vittima dei raggiri.