Dalla Puglia agli Stati Uniti, diretti a un cliente molto speciale. Alle Tenute Chiaromonte di Acquaviva sono state ordinate circa 4.300 bottiglie dalla Casa Bianca. L’ordine riguarderebbe 720 casse da sei bottiglie ciascuna di vari vini: tra questi il Mascherone, Primitivo Igt Puglia, e il Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto, Primitivo doc Gioia del Colle.

“È il premio a quanto abbiamo realizzato negli anni in Puglia, quando abbiamo scelto di scommettere sul recupero e sulla valorizzazione dei nostri vitigni e sulla vinificazione di qualità”, spiega Dario Stefàno, ex assessore all’agricoltura della Puglia e capogruppo in Commissione Agricoltura al Senato. “Il primitivo di Puglia entra nella cantina della Casa Bianca e rafforza la sua missione di ambasciatore di tutto il buono e il bello della nostra terra – rimarca Colomba Mongiello capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera -l’enorme e gratuito spot pubblicitario al vino pugliese testimonia la qualità raggiunta dalle nostre produzioni”.

