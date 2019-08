Lunedì 26 agosto si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del cane, nata nel 2004 in America su iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige.

La “festa” ha preso piede su iniziativa degli animalisti di vari Paesi. La data del 26 agosto ricorda quella dell’adozione del primo cane da parte della famiglie di Paige, quando lei aveva 10 anni.

I social network sono stati inondati di scatti che ritraggono cani di ogni forma e dimensione. Abbiamo scelto di celebrare questa giornata sfatando un mito. Non chiamatela più “vita da cani”.

Ci sono alcuni cagnolini come il nostro Rey che la vita, grazie a padroni premurosi, se la godono davvero. Insieme ai cani celebriamo anche le loro famiglie, quelle che trattano il loro Fido con rispetto e non come un giocattolo, soprattutto nella stagione degli abbandoni per eccellenza.