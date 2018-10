Vanessa e Michael sono talmente innamorati della Puglia che per sposarsi decidono di approfittare della sosta barese della nave da crociera su cui sono saliti insieme a tutta la famiglia. Ad intercettare la richiesta è stata Giulia Molinari, organizzatrice di eventi.

Come scenografia, non solo per il breve tempo a disposizione, niente cattedrale di Trani, trulli di Alberobello o lungomare di Bari, magari con vista dal Fortino. Gli sposi hanno accettato che ad officiare il loro matrimonio fosse il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola. Tutti i parenti seduti nella sala del Consiglio Comunale, mentre ad organizzare il rinfresco all’esterno del Palazzo di Città ci ha pensato Miriam Dellino.

Finita la festa la comitiva, capeggiata dagli sposi, è potuta rientrare al Porto di Bari per riprendere la crociera. Matrimonio e viaggio di nozze in un’unica soluzione. Vanessa, 27 anni e Michael, 30 anni, non hanno parenti ad Adelfia, ma neppure a Bari o in qualsiasi altro posto della Puglia.

Il primo cittadino non esclude possa essere stato solo il primo di una serie di matrimoni del genere, avendo dato la propria disponibilità alla compagnia e all’organizzatrice, lei sì di Adelfia e desiderosa di promuovere la propria terra. Nel caso dovesse trovare proprio in uno di questi matrimoni la sua anima gemella, lo scapolone del sindaco Cosola ha già opzionato il testimone.