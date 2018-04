Totò, Carrieri e i turisti romeni, potrebbe essere questo il remake del celebre film con protagonisti il principe De Curtis e Peppino De Filippo, andato in scena ieri pomeriggio sulla grande rotatoria di via Caldarola.

Un uomo e una donna di mezza età: due turisti romeni arrivati in aereo per visitare Bari e Lecce, si erano persi nel quartiere Japigia mentre cercavano il Bed and breakfast prenotato in via cavalieri di Vittorio Veneto.

Il consigliere comunale, sul posto per piantare due ulivi in occasione della giornata mondiale della terra, non si è perso d’animo anzi ha preso il toro per le corna. Compresa l’esigenza dei due ha prima bloccato il traffico per far attraversare la donna e poi ha intavolato una discussione per aiutare i turisti a too find the B&b.

A parole non si riesce a spiegare fino in fondo quanto è stato immortalato nel video. Carrieri ha evitato ai due spericolati turisti di vagare chissà ancora per quanto tra le vie del quartiere Japigia.