Dal cuore della Basilicata alla conquista del mondo. Nasce Birra Lucana, l’ultima di casa Morena. Dalle terre incontaminate della Basilicata lì dove l’acqua sorgiva è di una purezza ineguagliabile, l’orzo è coltivato secondo tradizioni secolari alle pendici delle colline del Vulture e trasformato a Melfi nell’unica malteria del Sud Italia per dare corpo ad un vero e proprio tesoro lucano.

“Birra Lucana è dedicata alla nostra terra nel ventennale dell’attività, spiegano i fratelli Tarricone titolari dell’azienda che la produce a Balvano in provincia di Potenza. E’ una birra premium di alta qualità concepita con malto d’orzo 100% lucano e con un processo di fermentazione tutto naturale. L’etichetta è studiata per unire la tradizione ed il buon gusto lucano alla modernità con i colori della Basilicata ed il suo blu che la caratterizza. Frutto di ricerca è una lager premium da 4,8% alc vol nata per valorizzare ancor più i prodotti della nostra terra”.

E’ una birra che, in un anno particolare per la Basilicata, con Matera capitale europea della cultura, vuole essere anche un omaggio ad una regione ancora radicata in un’autenticità senza tempo, che non smette di meravigliare l’animo di chi la abita e di chi la porta con sé in giro per il mondo. Appena prodotta ha già conquistato un mercato importante come quello degli Usa.

Birra Lucana è la tredicesima nata in casa Morena a far compagnia alle otto famose craft beer prodotte e vincitrici di premi di assoluto valore a livello internazionale. L’azienda sorge su un’area di 120.000 mq di cui 60,000 coperti, ha una capacità produttiva di 200.000 hl. Oggi è una realtà sul mercato nazionale ed internazionale per aver investito tempo e risorse in progetti di alta qualità finalizzati alla produzione di birre con profumi e sentori piacevoli unici e complessi che hanno rappresentato degnamente il made in Italy nel mondo conquistando mercati in America, Cina, Regno Unito, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Emirati Arabi, Australia e Canada e tanti altri degni di nota.

