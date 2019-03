Banda ultralarga per tutti, servizi televisivi ad alta definizione 4k senza limiti, con una distribuzione in fibra ottica FTTH. Il futuro è già oggi grazie a Fracarro, in collaborazione con l’agenzia “Comunicazioni digitali”.

I professionisti dell’azienda veneta, leader in Europa, hanno incontrato a Gallipoli, Matera e Bari, tecnici e installatori per mostrare le soluzioni Fracarro utili a portare la banda ultralarga e i servizi televisivi ad altissima risoluzione, attraverso l’innovativa tecnologia della fibra ottica.

Videocitofono, internet, tv, sistemi di videosorveglianza, in una sola parola: multiservizio, pronto per gli sviluppi tecnologici futuri. Le recenti disposizioni della legge 164/2014 prevedono che i nuovi edifici e quelli soggetti a una profonda ristrutturazione siano a norma solo se dotati di impianti digitali a banda ultralarga in fibra ottica, capaci di fornire connessioni e servizi al passo coi tempi. Questi edifici possono essere dotati della etichetta “Edificio predisposto alla banda larga” (foto2), rilasciata dal tecnico abilitato. Il mancato rispetto della legge non permette di ottenere il certificato di abitabilità, rendendo così inagibile l’unità immobiliare.

L’AZIENDA – Fracarro è stata fondata nel 1933 e ha sede a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Fracarro è oggi una delle più importanti realtà europee nel campo della ricezione e distribuzione dei segnali audio, video, dati e della sicurezza attiva. La sinergia tra i due settori di attività, consente a Fracarro di proporre soluzioni integrate per la realizzazione di edifici e abitazioni intelligenti. Nell’ambito della sicurezza da oltre 30 anni, Fracarro assicura una gamma completa di soluzioni per la protezione delle persone e per il controllo degli ambienti, progettando e producendo sistemi integrati anti intrusione e videosorveglianza. L’impegno da sempre è quello di garantite prodotti di alto livello qualitativo, con particolare attenzione a tutta una serie di servizi studiati appositamente per gli operatori del settore.

