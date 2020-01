“Dovete dire a tutti che la Puglia è bella. Passate parola e venite a visitarla”. Ad essere scelta come testimonial per promuovere le eccellenze e bellezze della nostra Regione è Nunzia, una delle donne di Barivecchia che delle “strascinate” ne ha fatto il suo stile di vita. Il video promozionale è stato girato da #WeareinPuglia e rilanciato poi sul canale Facebook del New York Times Travel Show.

L’importante fiera del turismo, arrivata alla sua 15esima edizione, è sponsorizzata dal quotidiano statunitense che rilanciò la notizia delle orecchiette abusive, poiché prive di tracciabilità.

La Puglia, per la seconda volta, parteciperà all’evento che si terrà a New York dal 24 al 26 gennaio presso il Jacob Javist Center. Lo stand pugliese avrà Nunzia che preparerà dal vivo le orecchiette e sarà un ottimo rilancio per la Regione rafforzando la crescente popolarità oltreoceano.